许多交易者仅有多头感觉。
利用这款指标，图表将会倒置以便您更好发现空头入场点。
用法:
- 拖拽此 InvertedChart 指标到您的外汇图表。;
- 拖拽布林带指标到倒置图表;
- 确认数据源来自 InvertedChart 指标而不是原始外汇价格。。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/2231
