交易者的简单助理。此 MQL5 点差指标显示图表货币对的当前点差。

此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 FisherCGOscillator 指标的数值。