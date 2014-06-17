代码库部分
倒置图表视图 - MetaTrader 5脚本

许多交易者仅有多头感觉。

利用这款指标，图表将会倒置以便您更好发现空头入场点。

用法:

  1. 拖拽此 InvertedChart 指标到您的外汇图表。;
  2. 拖拽布林带指标到倒置图表;
  3. 确认数据源来自 InvertedChart 指标而不是原始外汇价格。。

显示倒置图表以便更好进行空头交易。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/2231

点差Sprea 点差Sprea

交易者的简单助理。此 MQL5 点差指标显示图表货币对的当前点差。

BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF

此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 FisherCGOscillator 指标的数值。

Exp_FisherCGOscillator Exp_FisherCGOscillator

此 EA Exp_FisherCGOscillator 的入场信号由 FisherCGOscillator 振荡器中生成。

X4Period_RSI_Arrows X4Period_RSI_Arrows

在一个价格图表中，基于四个不同周期 RSI 振荡器的信号量指标。