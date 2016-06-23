Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Die meisten Händler haben nur ein Long-Feeling.
Mit this Indikator wird der Chart invertiert dargestellt, um bessere Einstiegspunkte für Shorts zu finden.
Verwendung:
- Ziehen Sie den InvertedChart Indikator auf ihren Forexchart;
- Ziehen Sie den Bollinger Bands Indikator auf den invertierten Chart;
- Vergewissern Sie sich, dass die Quelle vom InvertedChart Indikator kommt und nicht vom originalen Forexpreis.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/2231
