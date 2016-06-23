und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Spread - Indikator für den MetaTrader 5
Einfacher Assistent für den Händler. Der MQL5 Spread Indikator zeigt den aktuellen Spread des Währungspaars am Chart an. Der Indikator ist besonders dann praktisch, wenn man mit Brokern arbeitet, die fließende Spreads anbieten. Ich weiß, dass es sehr unbequem ist, den Spread basieren auf den Quotierungen in der Marktübersicht jedesmal selbst berechnen zu müssen, wenn man eine Position öffnet oder das für andere Berechnungen braucht. Dieser Indikator zeigt immer den aktuellen Spread des Währungspaares an.
Der letzte Parameter des MQL5 Spread Indikators normalisiert den Spread auf die übliche Dezimalanzeige für Broker mit nichtstandardisierten Quotierungen (Parameter auf true setzen).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2230
