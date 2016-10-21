コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

スプレッド - MetaTrader 5のためのインディケータ

トレーダーのシンプルなアシスタント。MQL5スプレッド指標はチャート上の通貨ペアの現在のスプレッドを示します。この指標は変動スプレッドを提供するブローカーとの取引時に特に便利です。ポジションを開いたり何らかの理由で必要な場合に「気配値」の相場に基づいてスプレッドを計算するのは非常に不便であることを知っています。この指標は、常に通貨ペアの現在のスプレッドを示します。

MQL5スプレッド指標の最後のパラメータは、スプレッドを非標準相場（パラメータはtrueに設定）を持つブローカーのために共通の小数表示に正規化します。

スプレッド指標

