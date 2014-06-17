代码库部分
点差Sprea - MetaTrader 5脚本

spread.mq5
交易者的简单助理。此 MQL5 点差指标显示图表货币对的当前点差。此指标对于提供浮动点差的交易商尤其有用。我知道，每次当您需要点差值以便开仓或进行计算时，从市场观察报价中计算点差是多么的不便。此指标一直显示货币对的当前点差。

此 MQL5 点差指标的最后一个参数，将交易商提供的非标准报价的点差归一化到通用十进制 (参数置为 true)。

该 Spread 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2230

