交易者的简单助理。此 MQL5 点差指标显示图表货币对的当前点差。此指标对于提供浮动点差的交易商尤其有用。我知道，每次当您需要点差值以便开仓或进行计算时，从市场观察报价中计算点差是多么的不便。此指标一直显示货币对的当前点差。
此 MQL5 点差指标的最后一个参数，将交易商提供的非标准报价的点差归一化到通用十进制 (参数置为 true)。
BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 FisherCGOscillator 指标的数值。BlauCMI_Signal
此 BlauCMI_Signal 指标显示当前趋势信息，数据来自确定时间帧的蜡烛条动量指数指标。
倒置图表视图
此指标显示倒置图表以便进行更好的空头交易。Exp_FisherCGOscillator
此 EA Exp_FisherCGOscillator 的入场信号由 FisherCGOscillator 振荡器中生成。