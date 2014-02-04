CodeBaseРазделы
Индикаторы

Spread - индикатор для MetaTrader 5

Простой помощник трейдера. Индикатор MQL5 Spread показывает на графике текущий спред по валютной паре. Особенно полезен индикатор будет у брокеров с плавающим спредом. По себе знаю, что бывает очень неудобно при открытии позиции или каких-либо расчетах каждый раз вычислять спред по котировкам в обзоре рынка. Этот индикатор всегда покажет актуальный спред по валютной паре.

Последний параметр индикатора MQL5 Spread нормализует спред к привычному нам десятичному виду у брокеров с нестандартными котировками (параметр устанавливаем = true).

Индикатор Spread

