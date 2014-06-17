请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Kim Igor V. aka KimIV
此指标预测日线的价格范围，并用填充颜色的长方形绘制。
此指标显示依据前一日的价格范围预测出的当日支撑与压力位。计算公式的描述在 Thomas Demark 的书中 The New Science of Technical Analysis - 技术分析新科学。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 24.09.2007。
图例 1. 指标 i-DRProjections
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2218
BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条。长方形的填充颜色是根据 ColorStepXCCX 指标的数值。i-DayOfWeek
此指标根据选定的指标设置，以彩色长方形绘制周线的价格范围。
i-sig
一款信号量指标分析最后五根柱线。Exp_ColorJJRSX
本交易系统采用 ColorJJRSX 振荡器。