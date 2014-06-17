代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

i-DRProjections - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1309
等级:
(20)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Kim Igor V. aka KimIV

此指标预测日线的价格范围，并用填充颜色的长方形绘制。

此指标显示依据前一日的价格范围预测出的当日支撑与压力位。计算公式的描述在 Thomas Demark 的书中 The New Science of Technical Analysis - 技术分析新科学

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 24.09.2007。

图例 1. 指标 i-DRProjections

图例 1. 指标 i-DRProjections

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2218

BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条。长方形的填充颜色是根据 ColorStepXCCX 指标的数值。

i-DayOfWeek i-DayOfWeek

此指标根据选定的指标设置，以彩色长方形绘制周线的价格范围。

i-sig i-sig

一款信号量指标分析最后五根柱线。

Exp_ColorJJRSX Exp_ColorJJRSX

本交易系统采用 ColorJJRSX 振荡器。