真实作者:

Kim Igor V. aka KimIV

此指标预测日线的价格范围，并用填充颜色的长方形绘制。



此指标显示依据前一日的价格范围预测出的当日支撑与压力位。计算公式的描述在 Thomas Demark 的书中 The New Science of Technical Analysis - 技术分析新科学。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 24.09.2007。

图例 1. 指标 i-DRProjections