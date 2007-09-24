CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-DRProjections - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Автор: Ким Игорь В. aka KimIV

Прогнозирование дневных диапазонов цен. Этот индикатор показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня, прогнозируемые на основании ценовых уровней предыдущего дня. Формулы расчёта уровней можно найти в книге Томаса Демарка "Технический анализ - новая наука".

