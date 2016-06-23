CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

i-DRProjections - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
712
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der wirkliche Autor:

Kim Igor V. aka KimIV

Der Indikator sagt tägliche Preisbereiche vorher und zeichnet diese als gefüllte Recktecke.

Dieser Indikator zeigt eine Vorhersage der Unterstützungs- und Widerstandslevels des aktuellen Tages auf Basis der Levels des vorherigen Tages. Die Formel für die Berechnung der Levels werden in Thomas Demark's Die neue Wissenschaft der technischen Analyse beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.09.2007.

Abbildung 1. Indikator i-DRProjections

Abbildung 1. Indikator i-DRProjections

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2218

BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Wert des ColorStepXCCX Indikators.

i-DayOfWeek i-DayOfWeek

Der Indikator verwendet farbige Rechtecke um den Preisbereich des durch die Indikatoreinstellungen gewählten Wochentages zu zeichnen.

i-sig i-sig

Ein Signalindikator der die letzten fünf Balken analysiert.

Exp_ColorJJRSX Exp_ColorJJRSX

Dieses Handelssystem verwendet den ColorJJRSX Oszillator.