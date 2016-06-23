Der wirkliche Autor:



Kim Igor V. aka KimIV

Der Indikator sagt tägliche Preisbereiche vorher und zeichnet diese als gefüllte Recktecke.



Dieser Indikator zeigt eine Vorhersage der Unterstützungs- und Widerstandslevels des aktuellen Tages auf Basis der Levels des vorherigen Tages. Die Formel für die Berechnung der Levels werden in Thomas Demark's Die neue Wissenschaft der technischen Analyse beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.09.2007.

Abbildung 1. Indikator i-DRProjections