i-DRProjections - индикатор для MetaTrader 5
- 2917
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Индикатор прогнозирующий дневные диапазоны цен и рисующий их в виде закрашенных прямоугольников.
Этот индикатор показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня, прогнозируемые на основании ценовых уровней предыдущего дня. Формулы расчёта уровней можно найти в книге Томаса Демарка "Технический анализ - новая наука".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.09.2007.
Рис.1. Индикатор i-DRProjections
Индикатор закрашивает цветным прямоугольником ценовой диапазон дня недели, выбранного во входных настройках индикатора.HL
