CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-DRProjections - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2917
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор прогнозирующий дневные диапазоны цен и рисующий их в виде закрашенных прямоугольников.

Этот индикатор показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня, прогнозируемые на основании ценовых уровней предыдущего дня. Формулы расчёта уровней можно найти в книге Томаса Демарка "Технический анализ - новая наука".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.09.2007.

Рис.1. Индикатор i-DRProjections

Рис.1. Индикатор i-DRProjections

i-DayOfWeek i-DayOfWeek

Индикатор закрашивает цветным прямоугольником ценовой диапазон дня недели, выбранного во входных настройках индикатора.

HL HL

Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.

BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора ColorStepXCCX.

Exp_ColorJJRSX Exp_ColorJJRSX

Торговая система с использованием осциллятора ColorJJRSX.