Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор прогнозирующий дневные диапазоны цен и рисующий их в виде закрашенных прямоугольников.



Этот индикатор показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня, прогнозируемые на основании ценовых уровней предыдущего дня. Формулы расчёта уровней можно найти в книге Томаса Демарка "Технический анализ - новая наука".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.09.2007.

Рис.1. Индикатор i-DRProjections