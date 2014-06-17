此指标显示轴点，支撑和压力级别。

此指标在图表中查找十字星并用彩色箭头标记。

此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条。长方形的填充颜色是根据 ColorStepXCCX 指标的数值。

此指标预测日线的价格范围，并用填充颜色的长方形绘制。