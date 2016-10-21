無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Kim Igor V. 別名 KimIV
この指標は、長方形を使用して指標の設定で選択された平日の価格帯に色を塗ります。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input dayOfWeek NumberDayOfWeek=Friday; // 曜日
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月24日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 i-DayOfWeek指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2215
