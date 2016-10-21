コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-DayOfWeek - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
837
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Kim Igor V. 別名 KimIV

この指標は、長方形を使用して指標の設定で選択された平日の価格帯に色を塗ります。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+-----------------------------------+
input dayOfWeek NumberDayOfWeek=Friday;   // 曜日

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月24日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　i-DayOfWeek指標

図1　i-DayOfWeek指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2215

Doji_Arrows Doji_Arrows

この指標はチャート上で同時ローソク足を見つけて、色付きの矢印を使用して強調表示します。

HL HL

この指標はピボットレベルと支持/抵抗のレベルを表示します。

BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

この指標はより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。長方形はColorStepXCCX指標の色に応じて塗られます。

i-DRProjections i-DRProjections

この指標は、毎日の価格帯を予測して色で塗られた長方形として描きます。