i-DayOfWeek - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор закрашивает цветным прямоугольником ценовой диапазон дня недели, выбранного во входных настройках индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input dayOfWeek NumberDayOfWeek=Friday;   // Номер дня недели

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.09.2007

Рис.1. Индикатор i-DayOfWeek

HL HL

Индикатор, отображающий уровни пивота, поддержки и сопротивления.

NxBars NxBars

Семафорный сигнальный индикатор с подсматриванием в будущее.

i-DRProjections i-DRProjections

Индикатор, прогнозирующий дневные диапазоны цен и рисующий их в виде закрашенных прямоугольников.

BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF BackgroundCandle_ColorStepXCCX_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора ColorStepXCCX.