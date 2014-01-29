Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-DayOfWeek - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Индикатор закрашивает цветным прямоугольником ценовой диапазон дня недели, выбранного во входных настройках индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input dayOfWeek NumberDayOfWeek=Friday; // Номер дня недели
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.09.2007
Рис.1. Индикатор i-DayOfWeek
