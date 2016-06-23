und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-DayOfWeek - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 784
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der wirkliche Autor:
Kim Igor V. aka KimIV
Der Indikator verwendet farbige Rechtecke um den Preisbereich des durch die Indikatoreinstellungen gewählten Wochentages zu zeichnen:
//+-----------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+-----------------------------------+ input dayOfWeek NumberDayOfWeek=Friday; // Nummer des Tages der Woche
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.09.2007.
Abbildung 1. Der i-DayOfWeek Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2215
Der Indikator findet Doji Kerzen und hebt diese im Chart durch farbige Pfeile hervor.HL
Der Indikator zeigt den Pivotlevel, Unterstützungs- und Widerstandslevels.
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke. Rechtecke werden farbig gefüllt - je nach Wert des ColorStepXCCX Indikators.i-DRProjections
Der Indikator sagt tägliche Preisbereiche vorher und zeichnet diese als gefüllte Recktecke.