Indikatoren

i-DayOfWeek - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
784
(22)
Der wirkliche Autor:

Kim Igor V. aka KimIV

Der Indikator verwendet farbige Rechtecke um den Preisbereich des durch die Indikatoreinstellungen gewählten Wochentages zu zeichnen:

//+-----------------------------------+
//| INDIKATOR EINGABEPARAMETER        |
//+-----------------------------------+
input dayOfWeek NumberDayOfWeek=Friday;   // Nummer des Tages der Woche

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.09.2007.

Abbildung 1. Der i-DayOfWeek Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2215

