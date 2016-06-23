und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
The Moving Average Class - Bibliothek für den MetaTrader 5
Ansichten: 821
- 821
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Verwendet die Idee der Glättung mit dem klassischen gleitenden Durchschnitt. Die Klasse kann verwendet werden, wenn Sie ein Array des Typs double glätten wollen ohne den Standardindikator zu verwenden.
Das Beispiel für die Klasse erfordert folgendes:
- Array double in_mas[] befüllen;
- Setzen der Werte der Variablen int in_period (Glättungsperiode), int in_dim (Arraygröße);
- Ausführen der Prozedur ini() um die Arrays zu initialisieren;
- Ausführen der Prozedur void zap_mas2(), die das geglättete Array double out_mas[] bildet.
Ein Beispiel für die Verwendung der Klasse befindet sich im Indikator line.mq5
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2210
