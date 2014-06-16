请观看如何免费下载自动交易
使用经典移动平均进行平滑的思想。这个类可以让您在任何时候对任意浮点数组进行平滑，而不必使用标准指标。
这个类样本需要如下:
- 填充浮点数组 in_mas[];
- 设置变量值 int in_period (平滑周期), int in_dim (数组大小);
- 执行过程 ini() 来初始化数组;
- 执行过程 void zap_mas2(), 形成平滑后的浮点数组 out_mas[]。
使用类的例子在指标文件 line.mq5 中找到。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2210
