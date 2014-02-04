Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Класс Moving Average - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2466
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Используется идея классического сглаживания MA. Класс можно использовать в случае, когда необходимо сгладить любой массив типа double, не используя стандартный индикатор.
Для работы экземпляра класса необходимо:
- Заполнить массив double in_mas[];
- Задать значения переменных int in_period (период сглаживания), int in_dim (размер массива);
- Выполнить процедуру ini() для инициализации массивов;
- Выполнить процедуру void zap_mas2(), которая формирует сглаженный массив double out_mas[].
Пример использования класса находиться в индикаторе line.mq5
Spread
Простой помощник трейдера. Индикатор MQL5 Spread показывает на графике текущий спред по валютной паре.ZigZag_NK_Levels
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZag_NK.
X4Period_RVI_Arrows
Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов RVI на одном ценовом графике финансового инструмента.ZigZagOnParabolic_HTF
Индикатор ZigZagOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.