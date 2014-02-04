Используется идея классического сглаживания MA. Класс можно использовать в случае, когда необходимо сгладить любой массив типа double, не используя стандартный индикатор.

Для работы экземпляра класса необходимо:

Заполнить массив double in_mas[];

Задать значения переменных int in_period (период сглаживания), int in_dim (размер массива);

Выполнить процедуру ini() для инициализации массивов;

Выполнить процедуру void zap_mas2(), которая формирует сглаженный массив double out_mas[].



Пример использования класса находиться в индикаторе line.mq5