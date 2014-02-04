CodeBaseРазделы
Библиотеки

Класс Moving Average - библиотека для MetaTrader 5

Ekaterina Hinkel | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
csmooth.mqh (2.62 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
line.mq5 (3.45 KB) просмотр
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс

Используется идея классического сглаживания MA. Класс можно использовать в случае, когда необходимо сгладить любой массив типа double, не используя стандартный индикатор.

Для работы экземпляра класса необходимо:

  • Заполнить массив double in_mas[];
  • Задать значения переменных int in_period (период сглаживания), int in_dim (размер массива);
  • Выполнить процедуру ini() для инициализации массивов;
  • Выполнить процедуру void zap_mas2(), которая формирует сглаженный массив double out_mas[].

Пример использования класса находиться в индикаторе line.mq5

CSmooth class demo MQL5

