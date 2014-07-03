CodeBaseSeções
iFXAnalyser - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor:

Renato P. dos Santos

Três indicadores com as mais simples combinações lineares de diferenças entre as médias móveis rápidas e lentas no mesmo gráfico.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 26.09.2007.

Figura 1. Indicador iFXAnalyser

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2204

