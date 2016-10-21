コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iFXAnalyser - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
898
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Renato P. dos Santos

同じチャート上の高速と低速 移動平均 の差の最も単純な線形結合を示す3つの指標

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月26日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　iFXAnalyser指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2204

