iFXAnalyser - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 791
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der wirkliche Autor:
Renato P. dos Santos
Drei Indikatoren der einfachsten linearen Kombination der Differenzen zwischen dem schnellen und dem langsamen gleitenden Durchschnitt des selben Charts.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007.
Abbildung 1. Indikator iFXAnalyser
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2204
