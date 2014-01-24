Смотри, как бесплатно скачать роботов
iFXAnalyser - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Renato P. dos Santos
Три индикатора из простейших линейных комбинаций разностей быстрой и медленной скользящих средних на одном графике.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007.
Рис.1. Индикатор iFXAnalyser
