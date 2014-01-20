CodeBaseРазделы
Индикаторы

The_20's_v0.20 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2478
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

TraderSeven

Семафорный сигнальный индикатор без использования усреднений для определения сигналов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.09.2007.

Рис.1. Индикатор The_20's_v0.20

