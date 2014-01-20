Индикатор, рисующий свечи прямоугольниками с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора ColorLaguerre.

Индикатор T3_TRIX_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора T3_TRIX с фиксированным таймфреймом.