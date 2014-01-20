Смотри, как бесплатно скачать роботов
The_20's_v0.20 - индикатор для MetaTrader 5
- 2478
Реальный автор:
TraderSeven
Семафорный сигнальный индикатор без использования усреднений для определения сигналов.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.09.2007.
Рис.1. Индикатор The_20's_v0.20
