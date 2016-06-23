und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Slow-Stoch_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
741
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Slow-Stoch Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei Slow-Stoch.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der Slow-Stoch_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2180
