Slow-Stoch_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1948
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор Slow-Stoch с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Slow-Stoch.mq5.
Рис.1. Индикатор Slow-Stoch_HTF
