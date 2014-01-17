Индикатор MultiJFatlSpeedx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов JFatlSpeed с разных таймфреймов.

Каждому индикатору JFatlSpeed соответствует одна из семи линий индикатора. Если осциллятор JFatlSpeed растет, то цвет линии темно-салатовый, если падает - розовый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators скомпилированного индикатора JFatlSpeed.mq5.

Рис.1. Индикатор MultiJFatlSpeedx7Signal