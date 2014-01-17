Ставь лайки и следи за новостями
MultiJFatlSpeedx7Signal - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор MultiJFatlSpeedx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов JFatlSpeed с разных таймфреймов.
Каждому индикатору JFatlSpeed соответствует одна из семи линий индикатора. Если осциллятор JFatlSpeed растет, то цвет линии темно-салатовый, если падает - розовый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators скомпилированного индикатора JFatlSpeed.mq5.
Рис.1. Индикатор MultiJFatlSpeedx7Signal
Три осциллятора CMx с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.BlauSMI
Стохастический моментум из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.
В индикаторе реализован принцип Ганна в виде зигзага.T3_TRIX_Signal
Индикатор T3_TRIX_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора T3_TRIX с фиксированным таймфреймом.