MultiJFatlSpeedx7Signal - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор MultiJFatlSpeedx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов JFatlSpeed с разных таймфреймов.

Каждому индикатору JFatlSpeed соответствует одна из семи линий индикатора. Если осциллятор JFatlSpeed растет, то цвет линии темно-салатовый, если падает - розовый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators скомпилированного индикатора JFatlSpeed.mq5.

Рис.1. Индикатор MultiJFatlSpeedx7Signal

CMx_3HTF CMx_3HTF

Три осциллятора CMx с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

BlauSMI BlauSMI

Стохастический моментум из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.

rvmGann_sv8 rvmGann_sv8

В индикаторе реализован принцип Ганна в виде зигзага.

T3_TRIX_Signal T3_TRIX_Signal

Индикатор T3_TRIX_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора T3_TRIX с фиксированным таймфреймом.