Indikatoren

CMx_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
657
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
cmx.mq5 (10.38 KB) ansehen
cmx_3htf.mq5 (14.22 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Drei CMx Oszillatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart.

Abbildung 1. Der CCI_3HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2170

