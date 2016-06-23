Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
CMx_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Drei CMx Oszillatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart.
Abbildung 1. Der CCI_3HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2170
