CMx_3HTF - индикатор для MetaTrader 5

Три осциллятора CMx с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

Рис.1. Индикатор CMx_3HTF

BlauSMI BlauSMI

Стохастический моментум из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.

MultiSlow-Stochx7Signal MultiSlow-Stochx7Signal

Индикатор MultiSlow-Stochx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов Slow-Stoch с разных таймфреймов.

MultiJFatlSpeedx7Signal MultiJFatlSpeedx7Signal

Индикатор MultiJFatlSpeedx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов JFatlSpeed с разных таймфреймов.

rvmGann_sv8 rvmGann_sv8

В индикаторе реализован принцип Ганна в виде зигзага.