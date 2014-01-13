CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

IncGUI_v3 - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2990
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
incgui_v3.mqh (401.9 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
eincgui_v3_test_ctable.mq5 (8.73 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Небольшая доработка класса CTable. Добавлен метод CellRefresh для обновления одной ячейки. Обновляются свойства: цвет фона, цвет текста, шрифт, размер шрифта.

У метода два параметра: aRowIndex - индекс строки, aCollIndex - индекс ячейки.

Файл eIncGUI_v3_Test_CTable.mq5 - это эксперт с примером. При щелчке мышкой на графике будет изменяться левая верхняя ячейка.

Библиотека графических элементов управления IncGUI

Подробности в статьях:

Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 Exp_AltrTrend_Signal_v2_2

Торговая система с использованием индикатора семафорного сигнального индикатора AltrTrend_Signal_v2_2.

Dinapoli_ZZ Dinapoli_ZZ

Индикатор ZigZag с использованием алгоритма Джо ДиНаполи.

CMx CMx

В одном индикаторе две MA, CCI, ADX и уровни Fibo.

ADXCloud ADXCloud

Цветное облако, построенное из разницы сглаженных линий PLUSDI и MINUSDI индикатора ADX.