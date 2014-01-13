Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
IncGUI_v3 - библиотека для MetaTrader 5
- 2990
Небольшая доработка класса CTable. Добавлен метод CellRefresh для обновления одной ячейки. Обновляются свойства: цвет фона, цвет текста, шрифт, размер шрифта.
У метода два параметра: aRowIndex - индекс строки, aCollIndex - индекс ячейки.
Файл eIncGUI_v3_Test_CTable.mq5 - это эксперт с примером. При щелчке мышкой на графике будет изменяться левая верхняя ячейка.
Подробности в статьях:
