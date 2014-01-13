Небольшая доработка класса CTable. Добавлен метод CellRefresh для обновления одной ячейки. Обновляются свойства: цвет фона, цвет текста, шрифт, размер шрифта.

У метода два параметра: aRowIndex - индекс строки, aCollIndex - индекс ячейки.



Файл eIncGUI_v3_Test_CTable.mq5 - это эксперт с примером. При щелчке мышкой на графике будет изменяться левая верхняя ячейка.

Подробности в статьях: