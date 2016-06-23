CodeBaseKategorien
IncGUI_v3 - Bibliothek für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
eine verbesserte CTable Klasse. Die CellRefresh Methode wurde für die Aktualisierung einer Zelle hinzugfügt. Die folgenden Eigenschaften werden aktualisiert: Hintergrundfarbe, Textfarbe, Schrift, Schriftgröße.

Die Methode hat zwei Parameter: aRowIndex - Zeilenindex, aCollIndex - Zellenindex.

Die Datei eIncGUI_v3_Test_CTable.mq5 ist ein Expert Advisor mit einem Beispiel. Durch Klick auf den Chart können Sie die linke, obere Zelle ändern.

Eine Bibliothek von GUI controls IncGUI

Siehe Artikel für mehr Details:

