IncGUI_v3 - Bibliothek für den MetaTrader 5
eine verbesserte CTable Klasse. Die CellRefresh Methode wurde für die Aktualisierung einer Zelle hinzugfügt. Die folgenden Eigenschaften werden aktualisiert: Hintergrundfarbe, Textfarbe, Schrift, Schriftgröße.
Die Methode hat zwei Parameter: aRowIndex - Zeilenindex, aCollIndex - Zellenindex.
Die Datei eIncGUI_v3_Test_CTable.mq5 ist ein Expert Advisor mit einem Beispiel. Durch Klick auf den Chart können Sie die linke, obere Zelle ändern.
Siehe Artikel für mehr Details:
