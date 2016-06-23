eine verbesserte CTable Klasse. Die CellRefresh Methode wurde für die Aktualisierung einer Zelle hinzugfügt. Die folgenden Eigenschaften werden aktualisiert: Hintergrundfarbe, Textfarbe, Schrift, Schriftgröße.

Die Methode hat zwei Parameter: aRowIndex - Zeilenindex, aCollIndex - Zellenindex.



Die Datei eIncGUI_v3_Test_CTable.mq5 ist ein Expert Advisor mit einem Beispiel. Durch Klick auf den Chart können Sie die linke, obere Zelle ändern.





Siehe Artikel für mehr Details: