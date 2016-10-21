改善されたCTableクラス。セルの更新のためのCellRefreshメソッドが追加されました。背景色、テキストの色、フォント、フォントサイズのプロパティが更新されます。

メソッドには列インデックスのaRowIndexとセルインデックスのaCollIndexの2つのプロパティがあります。



eIncGUI_v3_Test_CTable.mq5ファイルは例を持つエキスパートアドバイザーです。チャートのクリックによって左上のセルが変わります。





詳細についての記事をご参照ください。