改善されたCTableクラス。セルの更新のためのCellRefreshメソッドが追加されました。背景色、テキストの色、フォント、フォントサイズのプロパティが更新されます。

メソッドには列インデックスのaRowIndexとセルインデックスのaCollIndexの2つのプロパティがあります。

eIncGUI_v3_Test_CTable.mq5ファイルは例を持つエキスパートアドバイザーです。チャートのクリックによって左上のセルが変わります。

GUI制御ライブラリIncGUI

詳細についての記事をご参照ください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2167

