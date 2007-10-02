CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BW-wiseMan-1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8010
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: wellx

Первая версия индикатора wlx BWWise Man. Указывает свечи изменения тренда. По последней книге Б.Вильямса.



ICWR.a ICWR.a

Строит один Фибо по последнему ЗигЗагу. Для тех, кто постоянно ставит сетки Фибо (а таких большинство), это довольно примечательная вещь, избавляющая от лишней работы.

ICWR v0 ICWR v0

Индикатор строит четыре различных Фибо по четырем последним ЗигЗагам. Полезно применять на больших таймфреймах.

T3_adx_+di_-di_burst T3_adx_+di_-di_burst

Сглаживание индикатора ADX. Пересчитывает на каждом тике заданное число баров (не оптимизирован)

^Dyn_Pivot ^Dyn_Pivot

Вычисляет Точку Разворота.