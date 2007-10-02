Строит один Фибо по последнему ЗигЗагу. Для тех, кто постоянно ставит сетки Фибо (а таких большинство), это довольно примечательная вещь, избавляющая от лишней работы.

Индикатор строит четыре различных Фибо по четырем последним ЗигЗагам. Полезно применять на больших таймфреймах.