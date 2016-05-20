und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BW-wiseMan-1 - Indikator für den MetaTrader 5
Der echt Autor:
wellx
Signalindikator, basierend auf Bill Williams' Alligator Indikator.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 02.10.2008.
Abbildung 1. Der BW-wiseMan-1 Indikator
