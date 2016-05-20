CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BW-wiseMan-1 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1048
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echt Autor:

wellx

Signalindikator, basierend auf Bill Williams' Alligator Indikator.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 02.10.2008.

Abbildung 1. Der BW-wiseMan-1 Indikator

Abbildung 1. Der BW-wiseMan-1 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2163

Dyn_Pivot Dyn_Pivot

Pivot Punkte Indikator.

ADXCrossing ADXCrossing

Ein Signalpfeil Indikator basierend auf der Kreuzung der DI+ und DI- Linien des ADX Indikators.

Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 Exp_AltrTrend_Signal_v2_2

Ein Handelssystem das den AltrTrend_Signal_v2_2 semaphore signal Indikator verwendet.

RegularExpressions in MQL5 für die Arbeit mit regulären Ausdrücken RegularExpressions in MQL5 für die Arbeit mit regulären Ausdrücken

Reguläre Ausdrücke stellen eine formale Sprache für eine schnelle und flexible Textbearbeitung dar. Jeder regulärer Ausdruck ist ein Muster (Maske), welches die Engine für reguläre Ausdrücke mit dem Ausgangstext vergleicht und versucht, Übereinstimmungen zu finden. Ein Muster besteht aus Literalen aus einem oder mehreren Zeichen, Operatoren oder Konstrukten.