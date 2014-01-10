CodeBaseРазделы
BW-wiseMan-1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3744
(22)
Реальный автор:

wellx

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор на основе индикатора Alligator Билла Уильямса.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.10.2007.

Рис.1. Индикатор BW-wiseMan-1

Fractals Modified Fractals Modified

Индикатор представляет собой небольшую модификацию классического индикатора Fractals. Количество баров вокруг новых экстремумов можно указать во входных параметрах индикатора.

Dyn_Pivot Dyn_Pivot

Индикатор точек разворота (Pivot points).

Dinapoli_ZZ Dinapoli_ZZ

Индикатор ZigZag с использованием алгоритма Джо ДиНаполи.

Exp_AltrTrend_Signal_v2_2 Exp_AltrTrend_Signal_v2_2

Торговая система с использованием индикатора семафорного сигнального индикатора AltrTrend_Signal_v2_2.