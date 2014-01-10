Реальный автор:

wellx

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор на основе индикатора Alligator Билла Уильямса.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.10.2007.

Рис.1. Индикатор BW-wiseMan-1