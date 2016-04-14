CodeBaseSecciones
Indicadores

RSIOMA_v2 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizaciones: 1022
1022
Ranking:
(5)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor: Kalenzo

Indicador RSIOMA_v2.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7978

