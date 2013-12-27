Индикатор, рисующий усредненные свечи более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Индикатор MultiCandleSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направления свечей с семи различных таймфреймов.