Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
T3_TRIX_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2364
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор T3_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора T3_TRIX.mq5.
Рис.1. Индикатор T3_TRIX_HTF
Индикатор, рисующий усредненные свечи более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.MultiCandleSignal
Индикатор MultiCandleSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направления свечей с семи различных таймфреймов.
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками.Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF
Индикатор, рисующий свечи Heiken Ashi с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.