到包裹
指标

T3_TRIX_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1268
等级:
(22)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
t3_trix.mq5 (8.62 KB) 预览
t3_trix_htf.mq5 (12.73 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

T3_TRIX 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要编译的指标文件 T3_TRIX.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 该 T3_TRIX_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2131

