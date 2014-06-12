请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Forex-TSD.com
此指标在分离的窗口中改变柱线颜色。它根据当前趋势改变颜色，当前趋势利用 RSI 技术指标计算。
如果趋势和蜡烛条方向匹配, 柱线的颜色较亮, 如果相反, 则柱线较暗。
趋势强度以 RSI 指标是否处于超买、超卖区域来判断，判断级别的输入参数:
input uint HighLevel=55; // 超买级别 input uint LowLevel=45; // 超卖级别
如果 RSI 在区域之外, 柱线会被喷成浅灰色。
图例 1. 该 RSIFilter 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2125
