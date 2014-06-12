代码库部分
RSIFilter - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
rsifilter.mq5 (6.39 KB)
下载ZIP
MQL5自由职业者

真实作者:

Forex-TSD.com

此指标在分离的窗口中改变柱线颜色。它根据当前趋势改变颜色，当前趋势利用 RSI 技术指标计算。

如果趋势和蜡烛条方向匹配, 柱线的颜色较亮, 如果相反, 则柱线较暗。

趋势强度以 RSI 指标是否处于超买、超卖区域来判断，判断级别的输入参数:

input uint   HighLevel=55;    // 超买级别
input uint   LowLevel=45;     // 超卖级别

如果 RSI 在区域之外, 柱线会被喷成浅灰色。

图例 1. 该 RSIFilter 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2125

Background_Candles_Smoothed_HTF Background_Candles_Smoothed_HTF

此指标绘制更高时间帧的平均蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF

此指标将绘制更高时间帧的 Heiken Ashi 蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

FisherCyberCycle_HTF FisherCyberCycle_HTF

此 FisherCyberCycle 指标在输入参数中有时间帧选项。

BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF BackgroundСandle_BrainTrend1_HTF

此指标基于 BrainTrend1 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形蜡烛条。