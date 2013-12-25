Ставь лайки и следи за новостями
RSIFilter - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Forex-TSD.com
Индикатор окрашивает бары в отдельном окне в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора RSI.
Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.
Для определения силы тренда используется наличие индикатора RSI в зонах перекупленности или перепроданности, уровни которых определяются входными параметрами индикатора:
input uint HighLevel=55; // уровень перекупленности input uint LowLevel=45; // уровень перепроданности
Если индикатор RSI вне этих зон, то бар окрашивается в светло-серый цвет.
Рис.1. Индикатор RSIFilter
