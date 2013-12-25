CodeBaseРазделы
Индикаторы

RSIFilter - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Forex-TSD.com

Индикатор окрашивает бары в отдельном окне в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора RSI.

Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.

Для определения силы тренда используется наличие индикатора RSI в зонах перекупленности или перепроданности, уровни которых определяются входными параметрами индикатора:

input uint                 HighLevel=55;         // уровень перекупленности
input uint                 LowLevel=45;          // уровень перепроданности

Если индикатор RSI вне этих зон, то бар окрашивается в светло-серый цвет.

Рис.1. Индикатор RSIFilter

