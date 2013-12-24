Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора RSI. Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.

Для определения силы тренда используется наличие индикатора RSI в зонах перекупленности или перепроданности, уровни которых определяются входными параметрами индикатора:

input uint HighLevel= 55 ; input uint LowLevel= 45 ;

Если индикатор RSI вне этих зон, то бар не окрашивается.

Рис.1. Индикатор RSI_BARS