Индикаторы

RSI_BARS - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2751
(28)
Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора RSI. Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.

Для определения силы тренда используется наличие индикатора RSI в зонах перекупленности или перепроданности, уровни которых определяются входными параметрами индикатора:

input uint                 HighLevel=55;         // уровень перекупленности
input uint                 LowLevel=45;          // уровень перепроданности

Если индикатор RSI вне этих зон, то бар не окрашивается.

Рис.1. Индикатор RSI_BARS

TTM-Trend TTM-Trend

Индикатор с использованием анализа значений Heiken Ashi Open и Heiken Ashi Close за период.

GannSwingsVIII GannSwingsVIII

Семафорный сигнальный индикатор с зигзагом.

Digital_MACD Digital_MACD

Гистограмма MACD, построенная на разнице двух цифровых фильтров.

Heiken_Ashi_BARS Heiken_Ashi_BARS

Индикатор с использованием анализа значений Heiken Ashi Open и Heiken Ashi Close.