RSI_BARS - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор окрашивает бары в цвет текущего тренда, рассчитанного по данным технического индикатора RSI. Если направление тренда и свечи совпадают, то цвет бара светлый, если противоположны, то цвет тёмный.
Для определения силы тренда используется наличие индикатора RSI в зонах перекупленности или перепроданности, уровни которых определяются входными параметрами индикатора:
input uint HighLevel=55; // уровень перекупленности input uint LowLevel=45; // уровень перепроданности
Если индикатор RSI вне этих зон, то бар не окрашивается.
Рис.1. Индикатор RSI_BARS
