请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此指标根据当前趋势改变柱线的颜色，当前趋势利用 RSI 技术指标计算。
如果趋势和蜡烛条方向匹配, 柱线的颜色较亮, 如果相反, 则柱线较暗。
趋势强度以 RSI 指标是否处于超买、超卖区域来判断，判断级别的输入参数:
input uint HighLevel=55; // 超买级别 input uint LowLevel=45; // 超卖级别
如果 RSI 在区域之外, 柱线不会被喷涂颜色。
图例 1. 该 RSI_BARS 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2122
Heiken_Ashi_BARS
此指标分析 Heiken Ashi 开盘价和 Heiken Ashi 收盘价。TTM-Trend
此指标分析 Heiken Ashi 开盘价和 Heiken Ashi 收盘价作为选择的周期。
Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF
此指标将绘制更高时间帧的 Heiken Ashi 蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。Background_Candles_Smoothed_HTF
此指标绘制更高时间帧的平均蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。