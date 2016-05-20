und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RSI_BARS - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basieren auf dem technischen RSI Indikator berechnet wurde.
Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.
Die Trendstärke wird durch das Vorhandensein des RSI-Indikators im Überkauft- oder Überverkauftbereich festgestellt. Die Level dieser Bereiche werden durch die Eingabeparameter festgelegt:
input uint HighLevel=55; // Überkauftlevel input uint LowLevel=45; // Überverkauftlevel
Wenn der RSI außerhalb dieser Bereiche ist wird der Balken nicht gezeichnet.
Der Indikator verwendet eine Analyse der Werte des Heiken Ashi Open und Heiken Ashi Close.TTM-Trend
Der Indikator verwendet eine Analyse der Werte des Heiken Ashi Open und Heiken Ashi Close für eine ausgewählte Periode.
Der Indikator zeichnet Heiken Ashi Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.Background_Candles_Smoothed_HTF
Der Indikator zeichnet gemittelte Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechteckte unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.