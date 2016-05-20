Der Indikator ändert die Balkenfarbe in die Farbe des aktuellen Trends der basieren auf dem technischen RSI Indikator berechnet wurde.



Wenn der Trend und die Richtung der Kerze übereinstimmen ist die Farbe des Balken hell, im gegenteiligen Fall ist der Balken dunkel.

Die Trendstärke wird durch das Vorhandensein des RSI-Indikators im Überkauft- oder Überverkauftbereich festgestellt. Die Level dieser Bereiche werden durch die Eingabeparameter festgelegt:

input uint HighLevel= 55 ; input uint LowLevel= 45 ;

Wenn der RSI außerhalb dieser Bereiche ist wird der Balken nicht gezeichnet.

Abbildung 1. Der RSI_BARS Indikator