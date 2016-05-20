CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
XChannel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
768
(23)
Der echte Autor:

Gep

Ein Channel gebildet aus den Werten von zwei gleitenden Durchschnitten auf Hoch- und Tiefkurse, gezeichnet als Wolke.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 18.10.2007.

Abbildung 1. Der XChannel Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2103

