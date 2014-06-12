代码库部分
XChannel - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1314
等级:
(23)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
xchannel.mq5 (6.07 KB) 预览
真实作者:

Gep

基于最高和最低价格序列的均线基础上建立通道并绘制云图。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 18.10.2007。

图例 1. 该 XChannel 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2103

