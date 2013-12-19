Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XChannel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2513
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Gep
Канал, построенный на двух скользящих средних от цен High и Low, выполненный в виде облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 18.10.2007.
Рис.1. Индикатор XChannel
Индикатор ROC, сглаженный фильтром Лагерра, выполненный в виде цветной гистограммы.XDPO
Индикатор реализован в виде цветного облака между ценой и ее двойным усреднением.
Система из трех скользящих средних.AltrTrend_Signal_v2_2
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор, отображающий момент смены тренда на базе индикатора ADX.