CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XChannel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2513
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Gep

Канал, построенный на двух скользящих средних от цен High и Low, выполненный в виде облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 18.10.2007.

Рис.1. Индикатор XChannel

Рис.1. Индикатор XChannel

Laguerre_ROC Laguerre_ROC

Индикатор ROC, сглаженный фильтром Лагерра, выполненный в виде цветной гистограммы.

XDPO XDPO

Индикатор реализован в виде цветного облака между ценой и ее двойным усреднением.

DEMA_RLH DEMA_RLH

Система из трех скользящих средних.

AltrTrend_Signal_v2_2 AltrTrend_Signal_v2_2

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор, отображающий момент смены тренда на базе индикатора ADX.