真实作者:

TrendLaboratory Ltd

此指标实现了一个突破交易系统，使用 Renko 通道。当价格退出灰色通道，柱线颜色与趋势方向对应。



绿色为上涨, 红色则下跌。鲜艳的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向重合。暗淡的颜色表示趋势方向和蜡烛条的方向相反情况。

图例 1. 指标 Renko_v2