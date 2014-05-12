Pon "Me gusta" y sigue las noticias
PrevDayAndFloatingPivot_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador PrevDayAndFloatingPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador PrevDayAndFloatingPivot.mq5.
Figura 1. Indicador PrevDayAndFloatingPivot_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2086
