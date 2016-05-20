Der echte Autor:



TrendLaboratory Ltd

Der Indikator implementiert ein Ausbruchsystem unter Verwendung der Renkochannels. Wenn der Preis den grauen Channel verlässt, ändert sich die Farbe des Balken in die Farbe der korrespondierenden Trendrichtung.



Grün für das Wachstum des Finanzinstruments, rot für Abfall. Helle Farben zeigen eine Übereinstimmung von Trendrichtung und Richtung der Kerze an. Dunkle Farben korrespondieren mit der Situation in der die Richtung der Kerze gegenteilig zu der des Trend ist.

Abbildung 1. Indikator Renko_v2