Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Renko. При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда.



Зелёный цвет - рост финансового актива, красный - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. Индикатор Renko_v2