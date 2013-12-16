CodeBaseРазделы
Индикаторы

Renko_v2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Renko. При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда.

Зелёный цвет - рост финансового актива, красный - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. Индикатор Renko_v2

