Renko_v2 - индикатор для MetaTrader 5
4429
Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Renko. При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда.
Зелёный цвет - рост финансового актива, красный - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
Рис.1. Индикатор Renko_v2
