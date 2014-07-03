CodeBaseSeções
TrendTriggerMod_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1221
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Indicador TrendTriggerMod com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer a compilação do arquivo TrendTriggerMod.mq5 para funcionar. Colocar na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador TrendTriggerMod_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2090

