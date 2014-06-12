请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
TrendTriggerMod_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1149
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 TrendTriggerMod 指标在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要编译的指标文件 TrendTriggerMod.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 指标 TrendTriggerMod_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2090
PrevDayAndFloatingPivot_HTF
此 PrevDayAndFloatingPivot 指标在输入参数中有时间帧选项。StepSto_v1_HTF
此 StepSto_v1 指标在输入参数中有时间帧选项。
Renko_v2
此指标实现了一个突破交易系统，使用 Renko 通道。DarvasBoxes_System
此指标实现了一个突破交易系统，使用 DarvasBoxes 通道。