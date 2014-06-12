代码库部分
TrendTriggerMod_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
TrendTriggerMod 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要编译的指标文件 TrendTriggerMod.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 指标 TrendTriggerMod_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2090

